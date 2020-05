Deux tigresses, mère et fille, se livrent un combat acharné – images

Le combat que le photographe Parag Bhatt, originaire de Mumbai, a observé dans le parc national de Ranthambore, dans l’État indien du Rajasthan, est loin de tout ce qu'il avait filmé auparavant, indique le Daily Mail.

Mother tigress becomes embroiled in a fierce duel with her DAUGHTER https://t.co/6V3kGoZDGs pic.twitter.com/qWH93QgvMN — Daily Mail Online (@MailOnline) May 25, 2020

Selon le photographe de la nature sauvage, la particularité de ce combat est le fait qu'il s'est déroulé entre une tigresse et sa fille, âgée d’un an et demi.

«Ce duel entre une fille jeune et indépendante Sultana et sa mère Noor, a priori pour le territoire et la dominance, restera à jamais gravé dans ma mémoire», a-t-il confié. «Ce que j’ai vu m'a stupéfié», a-t-il ajouté.

Dans la nature, il est plus fréquent que les mères protègent et surveillent leurs enfants et ce combat a été l’unique de ce genre depuis 15 ans qu'il travaille.

L’affrontement n'a duré que 20 secondes. Finalement, la mère a reculé et a quitté le champ de bataille.