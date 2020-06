Un chien se sacrifie pour protéger la famille avec laquelle il vit d'un serpent venimeux – photos

Une Malaisienne a partagé sur Facebook l'histoire déchirante de la mort de son chien, Chiko, qui a combattu un serpent venimeux ayant rampé dans la maison familiale à Bintulu. Ces événements, datant du 16 mai, ont beaucoup touché les internautes.

Le drame s'est produit lorsqu’un serpent est soudainement apparu dans la salle à manger. Chiko s’est lancé sur lui et l'a tué, a raconté la femme.

Une histoire qui a ému le public

Les photos qu’elle a partagées montrent le cadavre du serpent allongé à côté d'une porte et des taches de sang sur le sol. Mais le chien a également été mortellement blessé et est décédé peu de temps après. «Il s'est battu jusqu'à la mort du serpent puis s'est rapidement déplacé vers notre voiture et a poussé son dernier souffle.»

«C'était tellement déchirant pour nous d'assister à la scène», a-t-elle raconté dans son message, qui a déjà récolté plus de 11.000 «j’aime» et plus de 6.100 partages.

Le chien vivait avec cette famille depuis six ans, précise le site d’information malaisien Says.com. De nombreux internautes ont présenté leurs condoléances à sa propriétaire.