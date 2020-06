McGregor se délecte d’abeilles mortes sur un transat au soleil - vidéo

La légende vivante irlandaise des arts martiaux mixtes (MMA) a surpris ses fans en publiant en Stories Instagram une vidéo de lui en train de consommer... des abeilles mortes:

Opened Instagram to watch Conor McGregor eat bees. Nice. pic.twitter.com/u3AGZY9pWF — Bryan (@BBBryan000) June 1, 2020

La séquence montre le célèbre combattant ouvrir une boîte d’abeilles séchées avant de les déguster, torse-nu, au soleil. Le régime alimentaire de McGregor a interpellé plusieurs internautes: «Pourquoi fait-il cela? Est-ce une spécialité irlandaise?», se demande un abonné. «Je viens de voir McGregor manger les abeilles. On peut en finir avec 2020», ironise un autre. «Cette vidéo est de plus en plus bizarre avec chaque seconde passée», estime un troisième utilisateur.

Conor McGregor, 31 ans, a disputé 26 combats professionnels de MMA, décrochant 22 victoires. Sa dernière défaite date d’octobre 2018 face au Russe Khabib Nurmagomedov.