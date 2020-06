Un combat entre un varan et un serpent prend une tournure inattendue – vidéo

Un combat sans merci entre un varan et un serpent a été filmé en Afrique du Sud. Mordu par un serpent, un jeune varan lui a résisté jusqu’au dernier souffle. La bataille a duré plus d’une heure.

Une visiteuse de la réserve animalière Mala Mala, en Afrique du Sud, a filmé un affrontement de tous les instants entre un petit varan et un serpent. Sa vidéo a été partagée sur la page YouTube de Kruger Sightings.

La femme s’est rendue dans la réserve en mars avec sa famille. Elle était en train de lire un livre quand elle a entendu un bruit puis a repéré deux reptiles entrelacés: un serpent du genre Psammophis et un jeune varan se mordaient l’un l’autre.

Un spectacle passionnant

Aucun des deux ne semble prêt à lâcher prise, à tel point qu’il était au début impossible de comprendre qui était le chasseur et qui était le chassé, selon elle. La tension était palpable et aucun signe n’indiquait lequel des deux sortirait vainqueur de ce combat sans merci qui a duré plus d’une heure.

Le serpent a fini par resserrer sa gueule autour du cou du varan, avant de l’achever et de l’engloutir petit à petit.