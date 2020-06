Un lapin de neuf kilos passionne ses abonnés sur Instagram avec ses tours - images

Faisant presque la taille d’un enfant, ce lapin géant distrait ses plus de 300.000 abonnés sur Instagram avec divers tours. Son entraînement, un peu plus compliqué que celui d’un chat, n’a pris environ que six mois, a affirmé sa propriétaire au Morning Show.

Pesant environ neuf kilos, ce lapin géant continental vivant à Seattle est devenu une célébrité avec plus de 300.000 abonnés sur son profil Instagram.

Il n’attire toutefois pas ses fans que grâce à sa taille, mais aussi par des tours qu’il accompli devant la caméra.

Affirmant que les lapins sont très intelligents, sa propriétaire a expliqué au Morning Show que son «entraînement a pris entre six et sept mois». Cependant, «le processus est plus lent que pour un chat» et «il faut les entraîner petit à petit».

Les enfants adorent jouer avec cet animal baptisé Cocoa Puff qui fait presque la même taille d’eux et se déplace librement à travers toute la maison. Il a le droit de se balader dehors sans laisse car il ne s’enfuit pas: «quand on sort, on sait qu’il va rester à nos côtés et on donc ne lui met pas de laisse ou quoi que ce soit d’autre».

Au courant des nombreuses histoires sur les objets et meubles abîmés par cette espèce, la propriétaire annonce avec soulagement en être épargnée. Cocoa Puff reste indifférent aux câbles électriques et se nourrit de deux assiettes de foin, de légumes verts et de produits spéciaux pour lapins chaque jour.