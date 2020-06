Sharon Stone raconte avoir été frappée par la foudre dans sa cuisine

L'actrice américaine Sharon Stone, 62 ans, a raconté dans le podcast Films To Be Buried With avec Brett Goldstein, avoir été frappée, par le passé, par la foudre alors qu’elle mettait de l’eau du robinet dans son fer à repasser.

«C'était vraiment intense. J'étais chez moi, nous avions notre propre puits. Je remplissais le fer à repasser avec de l'eau et j'avais une main sur le robinet. Le puits a été touché par la foudre, et l'éclair est passé à travers l'eau», a raconté la légende de Basic instinct.

Sauvée par sa mère

Mme Stone a été projetée en l’air et a traversé la cuisine jusqu’à se cogner contre le réfrigérateur. Heureusement, sa mère était là. Elle s’est précipitée vers sa fille, qui était abasourdie, elle l’a ranimée en la giflant au visage et l’a tout de suite conduite à l'hôpital.

L'électrocardiogramme a montré une présence élevée d’électricité dans son corps. À tel point qu’elle a dû rester plusieurs jours sous le contrôle des médecins.

L’actrice n’a pas précisé la date de cet indicent.