Plus de 55.000 euros de safran volés à Londres

Des cambrioleurs ont dérobé du safran dans un entrepôt de Londres. Le montant de leur larcin s’élève à plus de 55.000 euros, bien qu’ils n’aient subtilisé qu’une boîte d’épices. Aucun suspect n’a été appréhendé.

Deux individus se sont introduits dans un entrepôt de l’est de Londres pour y voler du safran, rapporte le Metropolitan Police Service dans un communiqué du jeudi 18 juin.

D’après les images de la vidéosurveillance , ils n’ont volé qu’une boîte de 10 kilos. Mais du fait de la valeur de l’épice , le préjudice s’élève à plus de 55.000 euros pour le propriétaire de l’entrepôt.

En effet, le safran est réputé valoir plus cher que son poids en or, rappelle le Metropolitan Police Service. Un prix dû à sa difficulté de production et à la petitesse de ses fleurs. Il faut ainsi environ 150.000 fleurs de safran pour obtenir un kilo d’épice, selon BBC News.

Des suspects toujours recherchés

Les deux individus visibles sur les images de surveillance sont toujours en fuite. Le Metropolitan Police Service a lancé un appel à témoin pour les retrouver.

«C'est le gagne-pain de quelqu'un et ce vol aura, bien sûr, un impact sur son entreprise. Les victimes sont en colère et bouleversées que quelqu'un leur ait fait cela. Il est important que les responsables soient arrêtés et que l'épice soit rendue à leurs propriétaires légitimes», explique le sergent inspecteur Laura Mills dans le communiqué de la police.