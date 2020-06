Il «combat» un requin à mains nues – vidéo

S’occuper d’un requin à mains nues? Une vidéo impressionnante montrant la scène d’une rencontre entre un homme et un requin, postée sur la page Facebook de Rachael Foster, a récemment fait le buzz aux États-Unis. Au premier abord, il semble que l’homme est en train de «combattre» le squale à mains nues. Pourtant, comme l’a ensuite précisé l’auteure des images, en réalité il était en train de retirer un hameçon de la bouche du requin pour le libérer.

Le spectacle impressionnant s’est produit au cap Henlopen, un parc national dans le Delaware.

À en croire la vidéo, cette opération de libération a attiré les curieux.

La polémique

Cette publication de Mme Foster, qui compte déjà plus de 260 commentaires, a provoqué une vraie polémique entre ceux qui critiquent l’action de l’homme et appellent à «laisser les animaux sauvages tranquilles» et ceux qui se disent impressionnés par les images tout en faisant remarquer que tout s’est passé en conformité avec les règles de l’État. Dans la foulée, l’Américaine a dû éditer sa publication en la complétant par une explication.

Et d’appeler tous ceux qui doutent de la légitimité de ces actes à lire les lois de l’État du Delaware et la directive concernant la libération d’un requin qui a été capturé.