Ce golden retriever devient le maître des excuses après un vol de friandises - vidéo

Watson, jeune golden retriever, est un fin gourmet. Un jour il a volé les friandises qui étaient destinées à son frère Kiko, né de la même portée. Évidemment, leur propriétaire n'a pas apprécié ce vil acte et a demandé à Watson de s'excuser... ce qu’il a fait devant la caméra!

Ses excuses touchantes

Sur les séquences publiées sur la Toile, le «voleur» a demandé pardon et a conquis le cœur des internautes.

La propriétaire demande d'abord à Watson s'il est au courant de ce qu'il a fait.

«Est-ce que tu comprends pourquoi je te parle?», demande-t-elle avant de recevoir un «wouf» positif.

«J’ai donné des délices à toi et à Kiko. Tu as mangé le tien et pris ce que j'ai donné à Kiko. Alors, que dois-tu dire à Kiko?».

L’adorable délinquant est ensuite allé vers son frère et lui a fait un câlin en l’entourant de ses pattes.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas manqué de partager la vidéo. Selon eux, c'est le moyen le plus sûr pour demander pardon à quelqu'un.