À deux pas de Paris, bienvenue au Moulin Jaune, «incubateur de l’inattendu» du clown russe Slava Polunin –vidéo

Le Moulin Jaune de Slava Polunin n’est qu’à 50 km de la capitale, mais c’est un monde à part. Les idées des vacances et d’évasion vivent ici dans chaque ombre, les antiquités se fondent dans un paysage verdoyant et aquatique, les spectateurs se transforment en créateurs, les univers d’enfants et d’adultes se transforment et fusionnent.

Les magiciens du laboratoire artistique du Moulin ont déjà accompli les premières passes magiques ou alchimiques pour éloigner le Covid-19 et ont accueilli les visiteurs lors d’un week-end «Masques et crinolines», durant lequel nous avons rencontré Slava Polunin en personne, transformé en drôle d’oiseau.

C’était aussi le jour où l’un des clowns et mimes les plus connus du monde fêtait ses 70 ans. Russie, Royaume-Uni, Espagne, États-Unis, France… l’artiste a voyagé dans 48 pays, avec plus de 7.000 représentations à son actif, dont le fameux Slava’s Snow Show, créé il y a 25 ans et présenté dans plus de 25 pays.

«Maintenant, on devrait créer une sorte de piqûre pour donner à l’homme le sens de l’insaisissable et de la paix d’esprit», assure ce clown romantique.

«Tous ceux qui n’ont pas encore l’esprit sclérosé sont heureux qu’on leur donne la possibilité de créer. Ce lieu est un incubateur de l’inattendu», souligne Slava Polunin.

Au Moulin Jaune, tout est pensé pour les gens n’oublient pas la part onirique de la vie qui, d’après Slava Polunin, est «même plus importante que la réalité que l’on a étudiée pendant des siècles». Difficile à croire, tant qu’on n’a pas gouté au bonheur des couleurs et des sons du jardin composé par Slava à partir de ses visions et de vos rêves.

Le spectre de la pandémie pâlit, l’été s’installe. Les enthousiastes du Moulin Jaune ne tarissent pas d’idées et proposent de «sortir couronnes de fleurs et foulards colorés» pour un week-end hippie et décalé, les 4 et 5 juillet prochains. On ne peut qu’envier ceux qui plongeront pour la première fois dans ce monde à part, conçu pour tous et pour chacun par Slava Polunin.

Faites-vous plaisir, voyez la vie en rose… Ne serait-ce que le temps d’un week-end !