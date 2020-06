Une tempête de sable sur Terre filmée depuis l’espace par un astronaute - image

Un astronaute américain a pris depuis la Station spatiale internationale (ISS) une photo d’une tempête de sable qui s’est levée aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite.

Douglas Hurley se trouvait sur l’ISS avec deux collègues américains et deux cosmonautes russes quand il a publié sur Twitter ce cliché saisissant.

Sandstorms in Qatar, United Arab Emirates, and Saudi Arabia. pic.twitter.com/P0SBYkLpEU — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) June 28, 2020

À travers plusieurs commentaires, des internautes ont qualifié à l’unanimité le travail de l’astronaute de remarquable.

Selon eux, cette image depuis l’espace montre notamment le nuage de poussière apparu au Sahara, lequel a traversé l’Atlantique et s’est retrouvé au sud des États-Unis et au Mexique. Des témoins de ce phénomène naturel ont partagé des images qui présentent une réduction de la visibilité sur les routes et des couchers de soleil d’une beauté rare.

L’astronaute a l’habitude de publier des photos prises depuis l’espace qui rendent compte de phénomènes naturels. Douglas Hurley avait auparavant montré à quoi ressemblait un tourbillon dans l’océan Pacifique.