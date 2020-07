Un requin-marteau attaque un surfeur à deux reprises à Tahiti

À Tahiti, un surfeur était à l’eau quand un requin-marteau a mordu et cassé son foil le 1er juillet, empêchant ainsi le jeune homme de vaquer à son occupation. Il a raconté sur Instagram ce qui s’est passé.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bourez Michel (@bourezmichel) 1 Июл 2020 в 1:15 PDT

«J’ai vécu différentes émotions en quelques minutes», confie-t-il. Une fois privé de la possibilité de surfer, il a fait signe à ses amis qui se trouvaient sur un bateau à côté de venir le chercher. Mais deux minutes plus tard, il a senti que quelque chose n'allait pas. Il est alors resté vigilant au cas où le requin reviendrait.

Le retour

En effet, le squale a refait surface. Le jeune surfeur a alors mis mon foil entre lui et le prédateur, de trois à quatre mètres de long , pour se protéger. Le squale a mordu le foil pour la deuxième fois avant de repartir, raconte-t-il à ses abonnés.

Quelques minutes après, le bateau est venu le récupérer. Mais un quart d’heure plus tard, il a décidé de repartir à l’eau, car son amour pour ce sport est plus fort que lui. Chaque fois qu’il surfe, il voit des requins-marteaux. Il connaît donc le risque qu’il encourt. «L’océan est leur monde et je le respecte», conclut le surfeur.