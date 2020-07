Un chat passe 12 minutes dans une machine à laver mais survit

En Australie, un chat n’avait sans doute fait que chercher un endroit calme pour faire la sieste, mais s'est retrouvé dans une machine à laver pendant 12 minutes avec du détergent. Quand la propriétaire a accouru, «il faisait des rotations et me regardait», a-t-elle confié.

Un chat birman répondant au nom d’Oscar et habitant dans le Queensland, en Australie, a échappé de peu à la mort après s'être endormi dans une machine à laver que ses propriétaires avaient enclenché sur un programme à cycle d'eau chaude avec détergent, a relaté ABC News.

«Le pauvre petit chat avait les pattes sur la vitre pendant qu'il faisait les rotations et me regardait. C’était tragique», a-t-elle déclaré à ABC News.

La propriétaire de l’animal a entendu un étrange miaulement peu de temps après que son mari a enclenché une lessive. Elle a pensé d’abord que le bruit étrange provenait d'un placard. Nullement inquiète, elle est sortie pour suspendre des vêtements préalablement lavés. Mais quand elle est rentrée, le son a persisté. C'est alors qu'elle a réalisé qu'Oscar se trouvait dans la machine à laver.

La machine a tout de suite été arrêtée, mais le petit félin est resté coincé pendant deux minutes de plus, le temps que l’eau soit pompée et que la porte de la machine puisse être déverrouillée pour le libérer, y ayant passé en tout 12 minutes.

«Attendre les deux minutes [pour que la porte du lave-linge s'ouvre, ndlr] était pour le moins traumatisant», a-t-elle noté.

Oscar a tout de suite été emmené chez le vétérinaire. Ce dernier a constaté que le chat était sorti de cet accident meurtri, mais que tout n’allait pas pour le plus mal. L’animal a reçu des médicaments, notamment des anti-inflammatoires, et est resté à la clinique pendant 24 heures.

Le vétérinaire appelle à la vigilance

Toujours selon ABC News, le vétérinaire a constaté que les épreuves comme celle d'Oscar n'étaient pas si rares et a appelé les propriétaires de chats à vérifier leurs machines à laver avant de les allumer.

«Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Par temps frais, c'est l'endroit idéal pour les petits félins pour se cacher et faire une sieste bien au chaud», a-t-il indiqué.

À peine une semaine de récupération plus tard, Oscar allait bien. Et bien que la propriétaire en rie aujourd’hui, elle a affirmé que l'accident avait été horrible et a estimé que son chat avait perdu «trois de ses neuf vies».

Quant à Oscar, l'épreuve ne semble pas l'avoir détourné une fois pour toutes de la machine à laver puisqu’il aime toujours rester assis et la regarder fonctionner.