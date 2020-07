Une famille australienne tombe sur un python dans ses toilettes – vidéo

Des habitants de Fernleigh, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ont récemment entendu un gros bruit venant des toilettes avant de découvrir que le couvercle du conduit d'aération était tombé sur le sol et qu'un python y était suspendu.

Il ne se laisse pas prendre facilement

Au moment où les secours sont arrivés, le reptile de 2,5 mètres de long était lové dans la cuvette des toilettes et n'avait pas envie de partir. Une vidéo montrant l’intrus en train d’en être retiré a été partagée sur Facebook le 6 juillet par l’ONG Northern Rivers Wildlife Carers Inc. Cette organisation est autorisée à secourir et à soigner des animaux sauvages malades, blessés ou orphelins afin de les remettre en liberté.

Après une courte résistance, le serpent a finalement lâché prise et s’est laissé mettre dans un sac. Il a été relâché dans la nature.