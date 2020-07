Il fait régurgiter à un cobra les oeufs avalés dans un poulailler - vidéo

Un cobra indien d’environ deux mètres a été forcé de régurgiter sept œufs de poule après avoir attaqué dimanche 12 juillet un poulailler dans la ville de Cuddalore en Inde, rapporte le magazine Nakkheeran.

L’incident s’est produit vers 2 heures du matin, lorsque le serpent s’est introduit dans le poulailler. Après avoir tué une poule, il s’est mis à avaler des œufs. C’est à ce moment que le fermier l’a découvert. Pour s’en débarrasser il a appelé un chasseur de serpents professionnel.

La vidéo publiée sur YouTube montre le serpent qui régurgite un par un les œufs avalés avant d’être remis en liberté.

L’un des serpents les plus dangereux

Le cobra indien, également appelé cobra à lunettes, mesure de 1,4 à 2,2 mètres à l'âge adulte.

Son venin essentiellement neurotoxique et cardiotoxique est considéré comme l'un des plus puissants au monde. Cette espèce, qui cause le plus de victimes humaines au monde, se rencontre au Pakistan, en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh, au Népal et au Bhoutan.