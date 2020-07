Un corgi aux expressions déroutantes fait un tabac sur Internet - photos

Gen, corgi de cinq ans originaire du Japon, connaît un franc succès sur Internet grâce à des photos de ses grimaces et expressions faciales parfois incongrues. L’animal, mis en scène dans différentes situations, est en effet enclin à toutes sortes de mimiques, tantôt tirant la langue en pleine course, tantôt ouvrant de larges yeux face à son assiette.

Habitué de la clinique

Malgré son air enthousiaste, Gen est un habitué des visites médicales comme le raconte son propriétaire au site Bored Panda.

Il est né avec une insuffisance rénale héréditaire qui cause chez lui une polyurie (urines abondantes), une polydipsie (soif excessive), une anémie et une augmentation de sa pression artérielle. Le corgi doit recevoir trois dialyses, quatre injections et six médicaments par semaine.

Une situation qui ne semble pourtant déteindre ni sur sa bonne humeur ni sur l’affection que lui porte son propriétaire.

«Même si un chiot présente de nombreuses maladies incurables qu'il a depuis la naissance, ce n'est pas une raison pour l'abandonner. Oui, Gen vivra une vie beaucoup plus courte qu’un chien ordinaire et oui, son traitement coûte énormément d'argent, mais nous, ses propriétaires, continuerons de le lui fournir et de lui donner beaucoup d'amour», s’exclame le maître de Gen auprès de Bored Panda.