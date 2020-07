Une mamie japonaise frappe un ours et le met en déroute

Surprise par l’apparition d’un ours dans son arrière-cour alors qu’elle se débarrassait de mauvaises herbes dans son jardin avec son mari, une octogénaire japonaise a réussi à frapper l’animal au museau pour le mettre en fuite. Elle n’a reçu que quelques égratignures.

Une Japonaise âgée de 82 ans, habitante de la préfecture d'Hiroshima, a chassé un ours qui s’apprêtait à l’attaquer en le frappant et en le repoussant, rapporte Yahoo News.

La femme était en train de travailler dans son jardin avec son mari quand elle s'est retrouvée face à un ours noir , le soir du 16 juillet.

À un moment donné, elle s'est relevée et a vu l'ours devant elle, puis celui-ci l'a attaquée, a-t-elle raconté à la télévision locale. Elle a subi des égratignures au visage, sur le front et le nez, mais elle a «l’impression de l’avoir frappé» et repoussé. L'ours a ensuite fui la scène.

Les ours sont actifs

Selon la préfecture d'Hiroshima, 252 ours ont été observés dans la région en juin, mais c'est la première fois qu'une personne est attaquée . L’association de chasse locale recommande d’avoir sur soi une radio, un téléphone portable ou une cloche en allant dans les montagnes.

Les ours noirs se déplacent activement pendant la période allant du printemps à l'automne, c’est pourquoi les autorités appellent les habitants à la vigilance.