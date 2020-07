Faute de prix de réserve, sa BMW part pour un euro sur eBay

Désireux de vendre sa BMW Serie 3 E90 sur eBay , un Allemand a commis une erreur d’inattention qui a failli lui coûter cher. En effet, il a oublié de fixer un prix de réserve pour son véhicule d’occasion estimé à environ 12.000 euros. Et comme le rapporte Automobilwoche, un internaute s’en est rendu compte et a essayé d’en profiter pour acquérir le véhicule pour un euro… symbolique?

Le média précise que l’intéressé a attendu la clôture de la vente pour faire une offre et ainsi modifier le prix de l’enchère par peur d’attirer l’attention.

Lorsque le vendeur s’en aperçu, la vente avait déjà été conclue et il ne pouvait donc plus modifier le prix. Mais au lieu de baisser les bras, il a déposé un recours et la justice lui a donné raison.