Plus d'une centaine de dauphins entourent un bateau de pêcheurs au Royaume-Uni - vidéo

Une scène incroyable, selon deux pêcheurs, a été filmée au large des côtes du Hampshire. Plus d’une centaine de dauphins ont entouré leur bateau tout en les suivant.

Deux pêcheurs britanniques ont été surpris de voir un vaste rassemblement de dauphins autour de leur bateau à moteur, rapporte BBC News. Les faits se sont produits le 19 juillet, au large de la ville britannique de Portsmouth, dans le Hampshire.

Les deux hommes ont filmé cette scène inhabituelle et l’ont diffusée sur Internet.

En réduisant la vitesse du bateau, les dauphins ont commencé à les suivre.

«La mer était si calme et limpide. Les dauphins sont allés tout près du bateau, c'était incroyable», a commenté au média l’un d’entre eux.

Plus de 100 spécimens

«Au début, nous avons remarqué une nageoire et avons commencé à plaisanter en disant que c'était un requin, a raconté le même homme au Daily Mail. Puis nous en avons vu encore et encore, ils nous ont entourés de tous les côtés. Il a dû y avoir plus d'une centaine de dauphins qui ont nagé avec nous».

Selon lui, à la fin de leur pêche, les deux hommes sont repartis bredouille mais en ont gardé une expérience incroyable.