Une baleine à bosse prise d’assaut par trois orques sous la caméra d’un drone – vidéo

Une baleine à bosse et son petit ont été attaqués par trois orques près du récif de Ningaloo, en Australie occidentale. Cette scène rare a été filmée par le drone d’un pêcheur qui était sorti en mer avec un ami le 24 juillet.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shane Stephen (@shanestephen_liveaction) 24 Июл 2020 в 2:58 PDT

Les séquences partagées su Instagram montrent la baleine à bosse et son petit en train de repousser les attaques des orques qui parviennent finalement tuer le baleineau.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shane Stephen (@shanestephen_liveaction) 26 Июл 2020 в 6:08 PDT

Les pêcheurs étaient en mer lorsqu’ils ont vu quelque chose s’agiter devant leur bateau. Ils ont tout de suite compris qu'une chasse était en cours . Elle a duré près de deux heures, a raconté l’auteur de la vidéo.

Les mâles ont plié bagage

Il suppose que la baleine a accouché la semaine dernière. Elle était entourée de deux mâles au début de la chasse. Mais étonnamment, ils l'ont abandonnée avec le nouveau-né.

«Oui, c'est brut et ce n’est pas pour tout le monde. Mais c'est la nature», confie-t-il.

Les orques chassent habituellement en banc et attaquent le plus souvent poissons, céphalopodes, baleines et tortues de mer.