Il sauve sa fille des mâchoires d’un alligator de 3 mètres grâce à ses réflexes

Apercevant un alligator d’environ trois mètres se dirigeant vers sa fille qui jouait avec son frère et sa nounou derrière la maison, un Américain a immédiatement réagi en fonçant pour les protéger. Ainsi, il a réussi à faire passer sa fille par-dessus une clôture et à mettre les autres en sécurité sans que le reptile n’ait le temps de les attaquer.

Un père a sauvé vendredi 24 juillet sa fille de quatre ans des mâchoires d'un alligator d’environ trois mètres de long dans la ville américaine de League City, au Texas, rapporte KPRC 2.

L’homme se trouvait dans le jardin de son domicile lorsqu’il a vu l'alligator se diriger directement vers sa fille, qui jouait avec son frère et sa baby-sitter à côté du ruisseau derrière la maison. Le père s’est alors immédiatement précipité vers le cours d’eau, a attrapé sa fille et l’a faite passer par-dessus une clôture. Puis il a mis son fils et sa nounou en sécurité.

Il a ensuite appelé un chasseur d'alligator qui a capturé le reptile avant de l’emmener au parc à thème pour alligators de Beaumont, au Texas.