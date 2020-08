Ils refusent de porter un masque dans un avion et agacent des passagers, une bagarre éclate - vidéo

Une pagaille à bord: deux passagers «indisciplinés» de KLM ayant refusé de porter un masque ont importuné d’autres voyageurs. Une importante rixe s’est ensuivie, selon The Independent. Les faits, confirmés par la compagnie aérienne, se sont produits le 31 juillet lors du vol Amsterdam-Ibiza, les deux hommes ont été arrêtés en Espagne.

Une rixe a eu lieu vendredi 31 juillet à bord d’un avion de KLM Royal Dutch Airlines en provenance d’Amsterdam et à destination d’Ibiza, relate The Independent. La bagarre a éclaté suite au comportement agressif de deux hommes qui ont refusé de porter un masque, pourtant obligatoire lors des vols de la compagnie aérienne. Des images de la scène ont été postées sur les réseaux sociaux et reprises par de nombreux médias.

«"Arrêtez maintenant, il y a des enfants ici". Bagarre à bord d’un vol de KLM pour Ibiza. Un passager ivre refuse de porter un masque», indique la légende.

La première partie de la séquence montre le moment de la bagarre entre deux hommes qui se déroule dans l'allée de l'avion, plusieurs passagers d’ailleurs ne portent pas d'équipement de protection. Deux hommes se mettent à se rouer de coups l’un l’autre, alors que d’autres voyageurs tentent de les séparer et d’ arrêter la dispute . Un autre homme les appelle à «arrêter», car «il y a des enfants à bord». Un protagoniste finit par tomber par terre, il est ensuite vu torse nu, maintenu par les genoux d'autres passagers.

Sur le compte Instagram qui semble avoir été le premier à relayer la vidéo, il est indiqué que l’un des fauteurs de troubles était britannique et qu’il était sous l’emprise de l’alcool.

La compagnie commente

«Deux passagers indisciplinés ont refusé de porter leur masque facial et dérangeaient leurs compagnons de route physiquement et verbalement», a confirmé le 2 août le porte-parole de la compagnie aérienne, cité par The Independent.

Ou une provocation d’un passager agressif?

«En fin de compte, il a fallu cinq ou six hommes pour faire tomber la personne au sol. Les autres passagers ont fait ce qu'ils avaient à faire pour arrêter cela», a poursuivi le témoin.

Interpellés en Espagne

Pourtant, à en croire un témoin cité par la chaîne néerlandaise AT5, la bagarre a été provoquée par le comportement agressif de l’un des passagers. L’homme a notamment marché dans l'allée de l’avion juste avant l'atterrissage quand cela n’était pas autorisé, et a agacé les autres. «Finalement, l'homme s’est retrouvé presque à l'avant de l'avion, et comme personne n'a répondu à ses provocations, il a frappé un passager», a-t-il raconté à la chaîne. L'homme agressé s'est alors levé pour se défendre, c'est ainsi que la rixe a commencé, indique la chaîne.

À l'arrivée de l'avion sur l'île espagnole, les deux hommes à l’initiative de la rixe ont été interpellés par la police espagnole, indique le porte-parole de la compagnie aérienne, cité par AT5. KLM Royal Dutch Airlines a également assuré que, lors du vol, la sécurité des passagers n'avait pas été menacée.