Une trombe marine hébète des passants sur la côte en Belgique - vidéo

À Coxyde, sur la côte belge, en Région flamande, plusieurs personnes ont immortalisé lundi 3 août vers midi la formation et le passage d’une colonne surmontée d’une masse nuageuse. Ce phénomène météorologique est une trombe marine, et non une tornade, a rassuré sur RTL Info l’Institut Royal météorologique (IRM).

🌪 Hier matin, une impressionnante trombe marine a été observée sur le littoral belge. Vidéo filmée à Coxyde. (crédit T.D.) pic.twitter.com/kWmQmeThFy — Météo Express (@MeteoExpress) August 4, 2020

«C'est moins intense. C'est la version minimaliste d'une tornade», explique Fabian Debal de l'IRM. «Ce n'est pas si rare pour la saison. On les retrouve souvent en deuxième partie d'été. Il faut notamment deux éléments: une ascendance (les averses) et des vents de directions différents.»

​Aucune menace

Ce phénomène apparaît lorsque les conditions météorologiques sont instables et que de l’air froid passe au-dessus d’eaux chaudes. Une trombe marine, qui représente un entonnoir nuageux formé d’une colonne d'air mélangée d'eau en rotation, se dissipe une fois la terre ferme atteinte.

Une impressionnante trombe marine a été observée sur la côte belge lundi pic.twitter.com/tMWltlN5I3 — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2020

​