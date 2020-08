Un puissant typhon inverse le sens d’une chute d’eau en Chine – vidéo

La cascade de 190 mètres de haut, qui s’écoule du pic de Lingfeng, dans la province chinoise du Zhejiang, dans l’est du pays, a changé de sens sous l’effet des vents violents du typhon Hagupit.

Une vidéo publiée par China Plus News montre l'eau de la cascade emportée par les rafales de vent.

Le typhon Hagupit, le quatrième typhon à arriver en Chine depuis le début de l’année, a frappé la province du Zhejiang le 4 août au petit matin, selon China.org, qui cite le Centre météorologique national (NMC). Ce typhon né dans le Pacifique a apporté des vents violents et des pluies torrentielles avec des vents soufflant à 38 m/sec.

Plus de 380.000 personnes ont été évacuées des zones sinistrées, d’après les médias chinois. Les communications automobiles et ferroviaires ont été perturbées et il y a eu des coupures de courant.