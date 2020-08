Il s’endort sur un matelas et dérive à près de deux kilomètres de la terre ferme

La mer, une plage et un matelas. Tels sont les ingrédients pour un passe-temps idéal lors de la période estivale. Et pourtant, parfois cette activité peut s'avérer assez risquée, voire dangereuse. Ainsi, un vacancier de 31 ans a été secouru le 10 août par des sauveteurs après qu’il se serait endormi sur son matelas pneumatique et aurait dérivé à environ un mille marin (1.852 mètres), fait savoir la radio Tendance Ouest.

Afin de sauver le trentenaire, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) en mer de Jobourg a lancé l'intervention des sapeurs-pompiers en fin d'après-midi. Indemne, l’homme a été ramené sur la plage.