Un chat tombe du ciel sur un retraité et l’envoie à hôpital pour 23 jours – vidéo

Une caméra de surveillance a filmé le moment où un passant en Chine s’est pris un chat tombé d'un balcon. La victime a dû suivre un traitement de 23 jours et reçoit toujours une physiothérapie.

Un retraité promenait son chien dans la ville de Harbin, dans la province du Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, lorsqu'un félin noir et blanc a heurté son cou.



L'incident, qui s'est produit le 12 juillet, a été immortalisé par des images de vidéosurveillance. Elles montrent l’homme marcher lentement le long de la rue derrière son golden retriever. Brusquement, un chat tombe d’en haut et frappe le retraité, qui s'effondre au sol et y reste sans bouger, alors que le chat se lève rapidement et tente de s'enfuir.

Mais le chien de la victime, portant des chaussures de protection sur ses pattes avant, rattrape et coince le félin devant une façade, pendant que son propriétaire reste allongé sur le trottoir.

Un long traitement

Le chat appartiendrait à un voisin du retraité, selon les propos du fils de la victime.

L’homme blessé a passé 23 jours à l'hôpital avant de sortir cette semaine, raconte le média on.cc. Il doit encore suivre un traitement de physiothérapie.

Les membres de la famille de la victime et le propriétaire du chat auraient tenté de parvenir à un accord sur l’indemnisation de l’incident, pour couvrir les frais d'hospitalisation et la thérapie ambulatoire. La famille a demandé une compensation de 150 000 yuans (18.000 euros), mais le voisin a seulement accepté de payer jusqu'à 60 000 yuans (7.000 euros).