Ces baskets vieilles de 35 ans sont les plus chères du monde

Une paire de Nike portée par Michael Jordan il y a 35 ans a battu le 13 août le record des baskets les plus chères jamais vendues aux enchères, atteignant 615.000 dollars (520.000 euros).

Des Nike Air Jordan 1 High, au prix de vente estimé entre 650.000 et 850.000 dollars (entre 550.000 et 720.000 euros), ont été utilisées par la star du basket-ball lors d'un match d'exposition joué à Trieste, en Italie, à l'été 1985, selon Christie's.

«C'est le prix le plus élevé obtenu pour des baskets aux enchères», a déclaré un porte-parole de Christie's à CNN.

Les baskets ont été vendues dans le cadre d'une vente aux enchères en ligne de chaussures Jordan de l'époque où il jouait pour les Chicago Bulls. Neuf lots ont été vendus pour un total de 931.875 dollars, frais d’achat compris, jeudi à l'issue d’une période d’enchères de deux semaines.

Une semelle avec un bout de plastique

Les baskets les plus chères du monde ont ainsi été portées par His Airness pendant une tournée en Italie pour le compte de Nike. Et c'est avec cette paire que, le 25 août, à Trieste, il a joué un des matchs qui a marqué les esprits.

La paire a ceci de particulier que la semelle de la basket gauche contient un éclat de plastique qui s'y est logé lorsque Michael Jordan a brisé le panneau en plexiglas lors d'un puissant dunk.

«Il y a trois mois à peine, une paire de Nike Air Jordan a battu le record du monde des chaussures les plus chères jamais vendues aux enchères, pour un peu plus d'un demi-million de dollars», a précisé Christie's sur son site Web avant sa propre vente aux enchères

En mai dernier, une paire d’Air Jordan 1, également portée par le basketteur, s'était vendue chez Sotheby's pour 560.000 dollars. Un record à l'époque.