Pieds nus, il erre dans la taïga pendant quatre jours

Les pieds abîmés, de nombreuses callosités, la joie d’enfin revoir des gens. Tel est le résultat de l’aventure d’un homme de 49 ans qui, lors de son service de veille en tant que gardien d’un chantier forestier, s’est récemment perdu dans la taïga , relate le quotidien Komsomolskaïa Pravda. Il a passé quatre jours dans les bois où il n'y avait pas de réseau, avant d'être retrouvé par la police et des bénévoles de la région.

Armé d’un seul briquet dans sa poche, l’homme a dû surmonter de nombreux obstacles pendant ces quatre jours.

Ainsi, le malheureux dit avoir mangé des myrtilles et des champignons qu’il a pu faire cuire grâce à son briquet. Mais c’est le manque d’eau qui s’est avéré être son principal problème. «Il n'y avait pas beaucoup de ruisseaux, j'ai dû boire dans des flaques d'eau, et même dans un marais», a-t-il raconté. C’est ainsi qu’il a perdu ses chaussures et a manqué d'être absorbé dans un bourbier.

«Les propriétaires de la taïga»

«J’ai vu toute ma vie passer sous mes yeux. Je pensais que c'était la fin. Je n'avais qu'un bâton entre les mains», a-t-il déclaré, interrogé par le journaliste du quotidien. L’homme a eu de la chance: «Mais l’ourse ne m’a pas vu».

Parmi les moments les plus terrifiants de son aventure forestière , la rencontre avec «les propriétaires de la taïga», une ourse accompagnée de deux oursons , a été le plus impressionnant.

Finalement, au quatrième jour, il a été retrouvé près d’une autoroute, à 15 kilomètres du chantier qu’il gardait.