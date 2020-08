Une orque blanche rarissime filmée en Alaska – vidéo

Un épaulard entièrement blanc a été aperçu en train de nager avec deux autres cétacés adultes par un groupe de touristes au large de l’île Kuiu, au sud-est de l'État de l’Alaska aux États-Unis.

Il a été nommé T'luk, ce qui signifie «lune» dans la langue des autochtones, précise le quotidien Standard.

Ce n’est pas un albinos

Malgré sa coloration blanche, les spécialistes ne croient pas que T'luk soit un albinos. Il est plus probable qu’il soit blanc en raison d'un manque de pigments, estime Jared Towers, chercheur sur les épaulards à Pêches et Océans Canada, un ministère du gouvernement canadien responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes à l'appui des intérêts économiques, environnementaux et scientifiques du Canada concernant les océans et les eaux intérieures.

«Ce n’est pas tout à fait d’un blanc pur et il n’a pas les yeux roses qui indiqueraient l’albinisme», a-t-il précisé.

Les épaulards blancs sont très rares, avec seulement deux individus actuellement en vie et cinq ou six documentés au large des côtes du sud-est de l'Alaska au cours des 80 dernières années, selon le Standard.