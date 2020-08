Ils vont à la pêche et se font détrousser par un tigre - vidéo

Deux habitants de la région du Primorié (Extrême-Orient russe) étaient à la pêche lorsqu’ils ont aperçu un tigre à proximité. Pris de peur, ils se sont réfugiés dans leur voiture, mais n’ont pas oublié de filmer la scène.

Un beau voleur

L’animal est resté dans la verdure, observant les pêcheurs en regardant droit dans la caméra. Les hommes essayaient de lui expliquer qu’ils étaient à la pêche , le priant de partir pour leur permettre de revenir à leur occupation. Dans leurs commentaires, les vidéastes improvisés admirent la beauté de l’animal.

Peu de temps après, le prédateur s’est levé et s’est approché du seau dans lequel les pêcheurs stockaient les poissons capturés… et l’a emporté dans les bois. Les cris et les insultes des malchanceux, qui l’exhortaient à leur rendre le seau, sont restés vains.