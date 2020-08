Un anaconda de 2 m tente de dévorer un alligator au Brésil, des témoins interviennent - vidéo

Les habitants de la ville brésilienne de Natal ont été témoins d’un affrontement impressionnant entre un alligator et un anaconda. Au grand dam du serpent géant, des habitants sont intervenus pour les séparer.

Un face-à-face captivant. Un anaconda de près de deux mètres et un alligator se sont affrontés début août près de Natal, dans l’est du Brésil, relate le média Portal Marcos Santos. À en juger par une vidéo, l’eunecte s’est enroulé autour du crocodilien pour l’étouffer puis le manger. Mais grâce à l’intervention de témoins de cette scène impressionnante, le combat a été interrompu et l’alligator a été délivré, poursuit le média.

Ê CAROÇO! 😳



Uma sucuri foi flagrada tentando engolir um jacaré na área de um condomínio na Ponta Negra. 🐍🐊 pic.twitter.com/d3JlCQm3Ey — Manaus POP A 911🏳️‍🌈 (@manaus_pop) August 17, 2020

La séquence de 23 secondes montre l’anaconda et l’alligator entrelacés, chacun attaché à une corde.

Un processus «naturel»

Pour les éloigner de cette zone habitée, des habitants ont attaché une corde à chaque animal. Des internautes ont regretté une intervention dans un processus «naturel» faisant partie intégrante de la «chaîne alimentaire».

L’anaconda aime la chaleur et l'humidité. Il habite principalement dans les marécages et les fleuves des régions tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud.