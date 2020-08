Une décision de dernière minute lui rapporte plus de 1,5 million d’euros

Jouant depuis des années les mêmes nombres au loto, une Australienne a subitement décidé de changer et a décroché le jackpot de plus de 2,5 millions de dollars australiens. L’heureuse gagnante compte réaliser un vieux rêve: devenir propriétaire.

Une décision spontanée prise au dernier moment a rapporté à cette habitante de Sydney un gain de plus de 2,5 millions de dollars australiens (1,5 million d’euros) au loto, écrit la loterie The Lott.

Comme l’explique cette Australienne, joueuse fidèle, depuis six ans déjà elle mettait à chaque fois les mêmes nombres. Or, cette fois-ci, elle a décidé de changer sa combinaison.

«Vous n’allez pas y croire, c’était la semaine où j’ai décidé de changer les nombres avec lesquels je jouais toutes ces années», explique l’heureuse gagnante qui a appris dimanche au petit matin qu'elle était désormais millionnaire.

À la question de savoir ce qu’elle allait faire avec l’argent gagné, elle a expliqué que la première chose qui lui est venue à l’esprit était d’acquérir son propre logement.

«Plus de location. Posséder notre propre maison signifie beaucoup pour moi et ma famille», avoue la femme. Parmi d’autres projets figurent l’achat d’une voiture et aider ses enfants.

