Une tornade de sable sème la panique sur une plage italienne - vidéos

La baignade des vacanciers sur la plage de Pescoluse dans les Pouilles, en Italie, a été interrompue le 25 août par un phénomène climatique assez terrifiant, à savoir une tornade de sable, rapporte la presse régionale. Les baigneurs ont dû être évacués d’urgence après qu’une colonne de sable a fait son apparition à l’horizon.

Au final, l’intempérie a fait plus de peur que de mal: aucun dégât sérieux n’a été signalé. Cinq personnes ont tout de même été blessées, rapporte le quotidien local Giornale di Puglia. Deux d’entre elles, une femme de 21 ans et un homme de 56 ans ont été plus gravement atteints. L’homme, le directeur de l’hôtel, a été frappé par un morceau de bois projeté par le vent, précise le média. Les deux se rétablissent.

Une fois le vent qui s’est intensifié et la sable monté en l’air, les baigneurs se précipitent pour prendre leurs affaires et fuir la plage.

D’après le quotidien italien LecceSette, la tornade a duré une quinzaine de minutes.