À quoi ressemblent un hamburger et des frites McDo au bout de 24 ans? - vidéo

Après plus de deux décennies, une Américaine a pointé l’état assez bien conservé d’un menu McDo laissé dans une boîte de chaussures dans le cadre d’une expérience. La vidéo virale publiée le 27 août sur TikTok montre que les frites et le hamburger ne présentent pas de traces de pourriture.

La séquence montre des frites et un hamburger dans leur emballage d’origine que la femme assure avoir acheté en 1996.

«Les frites sont comme si elles avaient pu tomber sous votre siège il y a environ un mois sans moisir ni pourrir», dit-elle en tenant le petit paquet de frites.

Quant au hamburger, elle affirme que «le pain n'a jamais moisi, la viande n'a jamais pourri». «C'est complètement intact», ajoute-t-elle, ouvrant l'emballage et montrant le hamburger à l'intérieur.

Une autre expérience

Ce n’est pas la première fois qu’une telle expérience est menée. Ainsi, un fermier canadien de l'Ontario qui avait acheté un cheeseburger McDonald et des frites en 2012 s'est rendu compte six ans plus tard que la nourriture avait gardé un aspect tout à fait normal, a annoncé Fox News.