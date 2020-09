Des habitants de l’Alabama prennent «un mangeur de courrier» en flagrant délit – vidéo

Une chèvre a été prise en flagrant délit alors qu’elle mangeait le courrier des boîtes aux lettres de la ville américaine de Toxey. La vidéo de la scène est devenue virale sur Internet et a fait rire les internautes.

Les habitants de la ville de Toxey, dans l’État américain de l’Alabama, ont apparemment trouvé la cause de l’absence de leur courrier. Ils ont été surpris de découvrir une chèvre en train de manger les missives déposées dans les boîtes aux lettres en bord de route.

Les témoins de la scène ont filmé ce «mangeur de courrier» et ont diffusé la vidéo sur Facebook.

La séquence est devenue virale et a déjà recueilli plus de 138.000 vues. Elle a également été partagée plus de 2.400 fois.

Plusieurs internautes ont trouvé cette vidéo drôle et n’ont pas hésité à plaisanter de cette situation dans les commentaires.