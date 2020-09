Les femmes qui accouchent «crient trop fort», un riverain porte plainte contre l’hôpital voisin et gagne en justice

Un Suisse en avait marre du bruit constant provenant de l’hôpital voisin où des femmes étaient en train d'accoucher et a fini par porter plainte. La justice lui a donné raison…

Un voisin de l'hôpital de Männedorf, près de Zurich, en Suisse, s’est dit éreinté par les gémissements bruyants des femmes en train d’accoucher et a décidé de porter plainte contre l'établissement, ce qu’il a fait à plusieurs reprises, relate le Zürichsee-Zeitung.

Sa plainte a été entendue

Les patientes de la maternité «crient trop fort», a avancé le plaignant devant la justice. Et il a fini par obtenir gain de cause. À l'avenir, les fenêtres de la clinique devront toujours être fermées lors de l'accouchement afin que l'homme ne se sente plus dérangé.

Pour ce faire, l’établissement s’apprête à installer un système de climatisation dans la salle d'accouchement.

Dans un entretien avec le journal, un porte-parole de l'hôpital a dit «comprendre» le mécontentement de ce voisin.