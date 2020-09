Comportement «très dangereux»: ce crocodile va aussi vite qu’un bateau – vidéo

Un homme a filmé une scène hors de commun alors qu'il naviguait le long de la rivière Bloomfield, à Cape York, dans le Queensland, en Australie.

Il a ainsi vu un crocodile nager juste à côté de son bateau et semblant faire la course avec. Le plus étonnant sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux reste ses mouvements évoquant ceux d’un dauphin.

croco races speedboat 😱 pic.twitter.com/Gd41U1UeQT — Gators Daily 🐊 (@GatorsDaily) September 8, 2020

Ainsi, il est possible de voir sur la séquence le prédateur se déplacer à une vitesse exceptionnelle en surgissant puis en replongeait dans l’eau.

David White, guide des crocodiles sur le fleuve Daintree River, a déclaré dans un rapport local, cité par le média Republic World, qu'il s'agissait d'un comportement «très inhabituel» et «très dangereux» de la part d'un crocodile.