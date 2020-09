Enceinte, elle se jette dans l’eau pour sauver d’un requin son mari blessé

Une Américaine enceinte a sauvé la vie de son mari qui a failli devenir la proie d’un requin-bouledogue au large des Middle Keys, en Floride, selon le Miami Herald.

Les faits se sont déroulés le 20 septembre vers 10h30 (heure locale), lorsque le couple avec des membres de leur famille étaient à bord d’un bateau.

Quand l’homme, 30 ans, a sauté dans l’eau, le prédateur qui, selon des témoins serait un requin-bouledogue, l'a percuté et saisi à l’épaule.

Elle voit «du sang colorer l’eau»

L’épouse de l’homme «a vu la nageoire dorsale du requin, puis du sang colorer l’eau. Sans hésitation, [elle] a plongé dans l'eau et a attiré Eddy [son mari, ndlr] sur vers bateau», indique le rapport du sheriff adjoint cité par le média.

Présentant une grave blessure, l’homme a été conduit à l’hôpital. Sa femme n’a pas été blessée. La famille a tenu à ce que leur vie privée soit respectée.

Selon des témoins, le requin en question mesurait 2,5 à 3 mètres.

Les requins-bouledogues sont extrêmement agressifs et dangereux pour l’homme. Ils vivent dans les zones tropicales et subtropicales, peuvent nager dans les eaux douces et chercher des proies dans les zones côtières.