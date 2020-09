Un Américain découvre un diamant de la taille d’une bille dans un parc naturel – photos

Kevin Kinard, un Américain de 33 ans, a découvert un diamant de neuf carats, au Crater of Diamonds State Park dans l'Arkansas, rapporte Fox News.

Ce parc américain est connu pour être le seul site diamantifère au monde ouvert au public. Les chercheurs de pierres précieuses peuvent venir y tenter leur chance, armés de pelles et de tamis.

C’est ce qu’a fait Kevin Kinard, qui s’est rendu sur place lors d’une sortie entre amis, le jour de la fête du Travail, le 7 septembre 2020. En cherchant parmi les sillons de terre du parc, il est tombé sur un diamant de la taille d’une bille, dont il n’a pas tout de suite compris la valeur.

«Cela avait l'air intéressant et brillant, alors je l'ai mis dans mon sac et j'ai continué à chercher. J'ai pensé que c'était peut-être du verre», explique-t-il à Fox News.

Surpris par le résultat de l’expertise

C’est en arrivant au centre d’expertise qui identifie et recense les découvertes des visiteurs du parc que Kevin Kinard a pris conscience de la portée de sa trouvaille. Et pour cause, le diamant de 9,07 carats qu’il a exhumé est le second plus gros jamais ramassé dans le parc depuis sa création, en 1972.

«Je ne leur ai presque pas demandé de vérifier mes trouvailles, car je pensais n’avoir rien trouvé […]. J'ai vraiment pleuré quand ils me l'ont dit. J'étais complètement sous le choc!», explique à Fox News l’heureux propriétaire du diamant.

Une amie de Kevin Kinard a par la suite posté des photos de leur sortie sur les réseaux sociaux.

Plus de 75.000 diamants ont déjà été trouvés sur les lieux, selon l’Arkansas State Parks, notamment l’Uncle Sam en 1924 (40 carats), le plus gros diamant jamais découvert aux États-Unis.