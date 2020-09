Face à l’épidémie, cet A380 cloué au sol trouve un emploi peu banal

Singapore Airlines (SIA) prévoit de transformer l'un de ses gros jets cloués à terre en un restaurant éphémère et de proposer de la nourriture d’avion livrée à domicile dans le cadre d'une série d'initiatives destinées aux clients qui n'ont pas pu voyager en raison de la pandémie, relate Reuters.

Singapore Airlines เตรียมนำเครื่องบินรุ่น Airbus A380 ทำเป็นร้านอาหารชื่อ “Restaurant A380 @ Changi”



แถมยังมีการพาทัวร์ภายในเครื่องบินรวมถึงจุดที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของลูกเรือ



จะให้บริการวันที่ 24 และ 25 ตุลาคมนี้ จะเปิดให้จองวันที่ 12 ตุลาคมนี้ ทาง https://t.co/f0HlwvBe8g pic.twitter.com/8g86iwlSb3 — บ้านนอกหัดนั่งเรือบิน (@BannorkAviation) September 30, 2020

​Singapore Airlines a été financièrement mis à mal par les restrictions sur les voyages internationaux face à l’épidémie de Covid-19 et a récemment licencié environ un cinquième de son personnel. La compagnie a donc créé des activités uniques qui permettent de dialoguer avec les clients pendant cette période de pause.

La crise booste la créativité

Ceux qui souhaitent dîner à bord de l'A380 , le plus gros avion destiné au transport de passagers jamais construit, peuvent choisir entre différentes classes de cabine et des menus conçus par des chefs internationaux. Les clients recevront des sacs cadeaux et ceux qui portent des vêtements traditionnels pour dîner auront des présents supplémentaires.

Les réservations commencent le 12 octobre 2020 et le restaurant fonctionnera les 24 et 25 octobre, précise SIA.

Si les clients choisissent de se faire livrer de la nourriture à domicile, ils recevront des vidéos de bienvenue, des guides sur la façon de chauffer et de préparer les plats et «une liste de lecture spécialement organisée pour recréer l'expérience» à bord, a déclaré la compagnie aérienne.

Cette dernière a également annoncé, le 29 septembre, qu'elle proposerait des visites de son centre de formation et des expériences de simulateur de vol. Elle a ainsi abandonné l'idée initiale d’organiser des vols panoramiques, une tendance croissante en Asie, à la suite de réactions négatives pour des raisons environnementales.