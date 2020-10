Du «vomi de baleine» lui rapporte une fortune

Cette trouvaille, qui date déjà du mois de mars, a été évaluée à la bagatelle de six millions de dollars taïwanais. Il s’agit en effet d’ambre gris, une concrétion intestinale du cachalot.

Li, habitant de l’île de Lanyu, a fait sur la plage une découverte rarissime qui a été évaluée à six millions de dollars taïwanais (l’équivalent de 210.000 dollars américains), relate Taiwan News. Il s’agit de «vomi de baleine», également connu sous le nom d’ambre gris.

C’est en mars dernier qu’il a ramassé une pierre noirâtre de quatre kilogrammes, émettant une odeur douce, qu’il a ramenée chez lui. Ce n’est que plus tard, sur le conseil d’un ami, qu’il a décidé de soumettre un morceau de la pierre à l’examen de l’université nationale de Kaohsiung, où il lui a été confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’ambre gris, une trouvaille rare et précieuse.

Cette substance est utilisée dans la fabrication de parfums et sa valeur, précise l’édition, peut atteindre quelque 50.000 dollars le kilo. Li envisage donc de vendre ce trésor afin d’utiliser l’argent ainsi récolté au profit de sa famille.