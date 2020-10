«Je ne veux pas mourir»: poursuivi pendant six minutes par un puma, un randonneur frôle le drame - vidéo

Un randonneur américain a filmé les six minutes terrifiantes pendant lesquelles il a été poursuivi par un puma qui protégeait ses bébés, relate KSL-TV.

Lors d’une randonnée le 10 octobre sur un sentier de Slate Canyon, dans l’État américain de l’Utah, un homme de 26 ans est tombé sur des bébés pumas qu’il a commencé à filmer. Quelques instants plus tard, leur parent a surgi des buissons et s’est mis à le poursuivre. Effrayé, le randonneur reculait tout en filmant.

Pour que l’animal prenne la fuite, l’homme criait et jurait, espérant intimider l’animal.

«Je ne veux pas mourir aujourd’hui», lançait-il.

Soudain, le prédateur a sauté dans sa direction en gémissant. Malgré la panique qui le gagnait, le randonneur s’est rappelé qu’il fallait reculer lentement et prétendre être plus grand que l’animal.

Six minutes plus tard, l’homme a réussi à ramasser une pierre et à la jeter contre le puma qui a pris la fuite. À la fin de la vidéo, les mains tremblantes du randonneur sont visibles. Il mettra du temps pour se remettre de ses émotions.