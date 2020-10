Une spectaculaire pluie d’étoiles filantes à observer dans la nuit du 20 au 21 octobre

Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre, les amateurs d'astronomie peuvent observer dans le ciel les Orionides, l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'automne. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène naturel.

La célèbre pluie d'étoiles filantes des Orionides atteindra son pic d'activité dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre 2020. Les passionnés pourront observer entre 15 et 30 étoiles filantes par heure, un spectacle à ne pas manquer!

Les Orionides

Il s'agit d’un événement annuel observable en automne et qui vient se ranger aux côtés des Géminides et des Perséides. Les Orionides tirent leur nom de la constellation d'Orion, facile à reconnaître grâce à ses sept étoiles les plus brillantes qui prennent la forme d’un nœud papillon ou d’un sablier légèrement incliné.

Afin de trouver la constellation d'Orion, selon RTL, il faut d’abord détecter «la ceinture d'Orion» composée de trois étoiles alignées et très proches. Puis, dès que Bételgeuse, la deuxième étoile la plus brillante d'Orion, est trouvée, regardez attentivement en-dessous d’elle pour voir passer les météores.

En outre, aucun équipement spécifique n’est requis pour observer les étoiles filantes.

Un spectacle uniquement pour les lève-tôt

Pour profiter pleinement du spectacle, il faudra veiller tard ou se lever très tôt, rapporte Trust My Science. Car les étoiles filantes seront visibles seulement à partir d'une heure jusqu'à six heures du matin, lorsque Orion se dresse au-dessus de l’horizon sud.

De plus, il vaudrait mieux se rendre à la campagne, parce qu’il est presque impossible de les voir dans une zone urbaine.