Un Lyonnais joue de la cornemuse dans la rue pour sonner l’heure du couvre-feu - vidéo

Un jeune musicien d’origine russe et passionné de culture celtique joue de la cornemuse dans les rues de Lyon pour annoncer l’heure du couvre-feu aux passants.

Souhaitant ajouter un peu de douceur au récent durcissement des mesures anti-Covid, un Lyonnais a trouvé un moyen pas comme les autres, rapporte Lyon Mag.

Depuis plus d’une semaine, le couvre-feu est instauré à Lyon et dans sa métropole dans un effort visant à endiguer la propagation du nouveau coronavirus, rappelle le magazine.

Or, un riverain a décidé de rendre plus joyeux le début de ce «confinement nocturne»: сhaque soir, il se promène dans les rues de la ville pour annoncer l’heure du couvre-feu en jouant de la cornemuse:

Musicien d’origine russe passionné de culture celtique

Ce musicien d’origine russe, Georges Pevtsov, s’était déjà distingué au tout début de la pandémie lorsqu’il jouait de la cornemuse dans les rues de Lyon pour rendre hommage au personnel soignant.

Comme le rapportait à l’époque Franceinfo, le jeune homme, diplômé d’écoles de musique en flûte et piano, est passionné de culture celtique et fait partie de plusieurs associations de musique bretonne et écossaise.