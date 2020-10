Un poisson «au visage humain» effraie des villageois thaïlandais - vidéo

Un Thaïlandais a attrapé, en début de semaine, un poisson à l’aspect insolite qui avait des lèvres massives ressemblant à une bouche humaine et des yeux bleus exorbités. La créature semblait de plus avoir une expression choquée. Une vidéo la montrant a été partagée sur les réseaux sociaux.



Un signe de malheur?

Le poisson pesait 2,7 kilogrammes et mesurait 42 centimètres de long. Il était mort au moment où le pêcheur l’a sorti de son filet. Il avait des yeux écarquillés et, selon ce dernier, ressemblait «à une personne laide fronçant les sourcils».

D’après le jeune homme, le poisson n'avait pas de dents. «Personne ne savait ce qu'était cette créature dans notre village, y compris les anciens. Je n'ai pas osé le préparer [comme plat] pour moi ou pour quelqu'un d'autre. C'était tellement bizarre», a-t-il raconté à Newsflare. Choqué, il avait d’ailleurs failli jeter son filet dans l'océan lorsqu'il l’avait vu le regarder.

Le personnel du centre maritime local s'est rendu chez l'homme après avoir entendu ces informations.

Selon les spécialistes, il semblait appartenir à l’espèce rare Ichthyscopus Pollicaris, laquelle enfouit son corps et sa tête dans le sable tout en gardant sa bouche ouverte pour attraper les petits poissons et les invertébrés qui s'en approchent. Il se rencontre dans le Golfe de Thaïlande et dans la mer d’Andaman et constitue un élément important de l'écologie marine.

Le pêcheur l’a remis au centre maritime car il croyait qu’il pouvait lui porter malchance.