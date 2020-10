Halloween: privée de fête, Heidi Klum a tourné une vidéo horrifique à domicile

En pleine épidémie de coronavirus, la top modèle germano-américaine Heidi Klum a partagé sur Instagram un court-métrage d'horreur tourné durant le confinement avec la participation de son mari et de ses enfants.

Cette année, les fêtes ne se passent pas comme d’habitude en raison des restrictions dues au coronavirus. Mais la top modèle germano-américaine Heidi Klum, connue pour aimer Halloween et pour sa créativité, n’a pas baissé les bras. Elle a ainsi tourné une vidéo d'épouvante où jouent également son mari Tom Kaulitz et ses quatre enfants (Leni, 16 ans, Henry, 14 ans, Johan, 13 ans et Lou, 10 ans).

La mannequin a partagé le court-métrage sur son compte Instagram. «Halloween est différent cette année, mais cela ne doit pas nous empêcher d'être créatifs à la maison! Prenez soin de vous, soyez effrayants, et passez du temps avec votre famille!», a-t-elle écrit en légende.

Donner libre cours à la créativité

«Avec le confinement en place à travers le monde cette année, pas de fêtes d'Halloween ni de chasse aux friandises. Je savais que je voulais faire un projet amusant à la maison avec ma famille, alors j'ai eu l'idée de tourner un court-métrage d'horreur dans lequel nous pourrions tous jouer», a expliqué Heidi Klum au site américain People.

«C'était une façon tellement amusante d'impliquer toute la famille, et mes enfants ont vraiment apprécié le processus», a-t-elle confié. Ces derniers se transforment en zombies la pourchassant à travers la maison.

«Le fait que nous ne pouvons pas sortir ne signifie pas que nous ne pouvons pas être créatifs et nous amuser. Il est tellement important de profiter des arts et de faire marcher sa créativité», affirme-t-elle.