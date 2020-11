«Jo Bai Den»: le maire d’un village japonais gagne soudainement en notoriété grâce à son nom

Le nom de Yukata Umeda, maire de 73 ans de la petite ville de Yamato, dans la préfecture de Kumamoto (sud-ouest du Japon), s’est soudainement retrouvé massivement partagé sur les réseaux sociaux. Des internautes ont souligné qu’il pouvait être prononcé «Jo Bai Den», relate l’agence de presse japonaise Kyodo News.

En effet, le nom de famille Umeda, assez commun au Japon, est divisé en deux parties qui, lorsqu’elles sont transcrites en idéogrammes kanji, peuvent être prononcées «bai» et «den». Quant au caractère qui correspond à Yukata, il est souvent prononcé «jo».

L’homme a ainsi reçu de nombreux messages de «félicitations» dans les heures qui ont suivi l’annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, sans comprendre pourquoi. C’est sa famille qui l’a informé qu’il était devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à son nom.

«Je me sens proche de lui. Je le ressens comme si j’avais gagné l’élection après avoir appris la victoire présumée» contre Trump, a-t-il déclaré dimanche 8 novembre. «Être le Président d’une superpuissance comme les États-Unis et le maire de Yamato (15.000 habitants) – l’échelle est complètement différente», a-t-il ajouté, «mais je vais penser à des moyens de promouvoir la ville».

La ville d’Obama

La ville nommée Obama, dans la préfecture de Fukui, a également eu sa part de notoriété à partir de 2008, faisant les gros titres de certains médias japonais et internationaux. Des résidents ont alors créé un groupe de soutien envers Barack Obama, et lui ont envoyé des cadeaux. En 2009, lors de sa visite au Japon, l’ex-Président n’a pas oublié ce geste et a exprimé «ses vœux et sa gratitude» envers les citoyens d’Obama.