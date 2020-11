Le croyant mort, sa famille prépare ses funérailles. Une photo remet les points sur les «i»

Le personnel d’un établissement hospitalier de la ville italienne de Sora a par erreur informé la famille d’un patient du décès de celui-ci. C’est la photo envoyée le lendemain qui a permis aux proches endeuillés de réaliser l’erreur, rapporte Wanted in Rome.

«Nous sommes désolés. Votre père n’est plus». Ayant reçu dans la soirée ce triste message, la famille d’un patient atteint de Covid-19 n’a pas pensé à une erreur et a pris contact avec d’autres proches puis entamé les préparatifs des funérailles.

Des avis de décès étaient déjà collés aux murs le lendemain matin quand la vérité a été révélée et ce, au moment où le bureau funéraire a envoyé une photo du défunt à l’intérieur du cercueil.

Réalisant qu’il y avait une erreur, la famille a demandé de vérifier si le corps portait une cicatrice et a reçu une réponse négative ce qui a dissipé les derniers doutes.

L’épouse et les enfants de l’homme se sont donc adressés à l’hôpital pour apprendre que leur mari et père bien-aimé allait bien et prenait son petit-déjeuner dans sa chambre.