Un blogueur montre comment le coronavirus «tue» les sensations gustatives, la vidéo devient virale

Le monde est frappé de plein fouet par une deuxième vague de Covid-19 dont les symptômes sont nombreux et différents, bien que l’un des principaux semble être la perte de goût et d’odorat. Un Américain a décidé de montrer sur les réseaux sociaux ce que cela signifie.

Un habitant du New Jersey a été contaminé par le Covid-19 dont les symptômes les plus répandus sont l’anosmie et l’agueusie. Ce qu’il a eu. Toutefois, ses amis ne l’ont pas cru et, ne pouvant se mettre à sa place, lui ont demandé de prouver qu’il ne ressentait rien.

L’homme a relevé le défi et a organisé une véritable démonstration vidéo de ce symptôme.

Tout d'abord, il a avalé un gros oignon arrosé d’un verre de jus de citron concentré sans sucre. Avant d’en remettre une couche avec une pâte d'ail épicée qui devrait piquer et monter au nez. Tout cela face à la caméra et sans jamais faire de grimace.

Publié sur les réseaux sociaux, la vidéo est devenue virale et s’est propagée à la vitesse du… nouveau coronavirus.

«Fraises ou poulet…»

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, hospitalisé pour cause de Covid-19 en mai dernier, avait lui aussi déclaré qu’il lui était impossible de percevoir les goûts.

«Ce sont des sensations tout à fait inhabituelles lorsque vous perdez l'odorat et le goût... Fraises ou poulet, vous ne pouvez pas distinguer», avait-il expliqué.