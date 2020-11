Son cœur s'arrête 45 minutes, les médecins le ramènent à la vie

Opération de sauvetage réussie: suite à une séance d’oxygénation par membrane extracorporelle (ECMO), une technique spéciale de réanimation, les médecins sont arrivés à réanimer un randonneur dont le cœur s’était arrêté de se battre pendant 45 minutes, relate un article de CNN du 21 novembre.

L’homme a été retrouvé sur le mont Rainier dans l'État de Washington par une équipe de sauvetage, à des températures inférieures au point de congélation. Il s’y était perdu en pleine nuit. Quand le randonneur a été conduit aux urgences, il était inconscient, souffrait d'une hypothermie extrême et son cœur ne battait plus, précise le Dr Jenelle Badulak, médecin de l'unité de soins intensifs du Harborview Medical Center où l'homme a été admis, cité par CNN.

«Il est revenu d'entre les morts. Ce n'était pas un miracle, c'était de la science», ajoute-t-il.

Recours à l’ECMO

Ainsi, afin de lui sauver la vie, les médecins ont eu recours à l’ECMO. Il s’agit d’une technique de circulation extracorporelle offrant une assistance à la fois cardiaque et respiratoire à des patients dont le cœur et/ou les poumons ne sont plus capables d'assurer un échange gazeux compatible avec la vie.

Le Dr Jenelle Badulak explique que cette procédure, assez rarement utilisée à l'hôpital en règle générale, a été choisie car les organes du patient étaient à ce point refroidis qu’ils pouvaient fonctionner avec moins d'oxygène. Cette circonstance a offert aux médecins plus de temps pour redémarrer le cœur, relate CNN.

«Je suis en vie»

L’homme a repris connaissance deux jours après son sauvetage. Il est sorti de l’hôpital après avoir y passé huit jours, précise CNN.

«Quand je me suis réveillé, je n'ai vraiment pas compris ce qu’il s'était passé. Je suis extrêmement reconnaissant à tout le monde ici à l'hôpital de ne pas m'avoir abandonné. Je suis en vie et je respire», a-t-il dit dans un commentaire à WPVI-TV.